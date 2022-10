De Rossi, la dedica speciale: "Questa vittoria è per Francesco Valdiserri"

Il cuore di Daniele De Rossi, ancora una volta. Lo "Spallino" riporta le dichiarazioni dell'allenatore della Spal che, al termine della sua prima vittoria da allenatore, ha una dedica speciale: "Negli ultimi vent'anni a Roma ho conosciuto tantissime persone. L'altro giorno è successa una tragedia, quindi la dedica è per Luca Valdiserri, Paola Di Caro e Andrea Di Caro che, oltre ad essere lo zio del ragazzo morto, è anche un mio amico. Non c'è nulla che possa lenire un dolore del genere, ma da padre questa cosa mi ha veramente sconvolto". Il ragazzo di cui parla De Rossi è Francesco Valdiserri, 18 anni, ucciso pochi giorni fa, dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava su via Cristoforo Colombo. Oggi a Roma ci sono stati i funerali.