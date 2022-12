Spal, De Rossi: "Derby? So cosa vuol dire..."

FERRARA - "So cosa vuol dire giocare un derby": a Daniele De Rossi, allenatore della Spal, davvero nessuno può spiegare cosa significhi affrontare un derby, dopo tante stracittadine giocate con la maglia della Roma addosso. E ora, alla guida dei ferraresi De Rossi si appresta a viverne un altro, da allenatore, contro il Modena: "Però non posso immaginare - prosegue il tecnico spallino - cosa significhi non viverlo per 20 anni come in questo caso. L'attesa aumenta l'importanza di questa partita ancora di più, come aumenta il significato della gioia che vorremmo regalare ai nostri tifosi. Il confronto con la Curva Ovest? In settimana c'è stato un confronto cordiale, come ne ho vissuti tanti: ogni volta che c'era un derby si parlava a Trigoria ed è successo anche a Buenos Aires", ha commentato De Rossi.