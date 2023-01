ROMA - Con un simpatico video del famoso gioco Fruit Ninja pubblicato sui social, la Spal ha annunciato ufficialmente l'arrivo a parametro zero di Radja Nainggolan. L'ex centrocampista della Roma, sarà dunque allenato dall'ex compagno di squadra Daniele De Rossi. Il belga ha firmato un contratto fino a giugno 2023 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.