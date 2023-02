De Rossi, arrivata la decisione della Spal sul suo futuro

FERRARA - Daniele De Rossi resta sulla panchina della Spal. La sconfitta contro il Bari maturata ieri, in casa per 4-3, aveva fatto traballare in maniera significativa la posizione dell'ex capitano della Roma. In quindici partite di campionato, i biancocelesti hanno collezionato solo tre vittorie, con sei pareggi e sei sconfitte ma soprattutto la classifica dice 24 punti e terzultimo posto in coabitazione col Venezia e solo +2 sull'ultimo posto. In un campionato cortissimo, va detto ovviamente che però la Spal è anche a 3 punti dal 12esimo posto del Cittadella e basta poco per scalare posizioni. Per il presidente Tacopina è stata una notte di riflessione, ma alla fine la decisione è stata quella di confermare la posizione di De Rossi ma soprattutto il totale supporto della dirigenza all'allenatore romano. Sabato prossimo c'è proprio lo scontro diretto casalingo col Venezia, dove DDR può trovare subito il riscatto. Magari affidandosi pure a Nainggolan, già a referto con un gol e un assist in pochi minuti di campo.