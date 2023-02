De Rossi esonerato, la romantica dedica di Sarah Felberbaum

La dedica di Sarah a De Rossi

La compagna dell'ex giocatore della Roma posta un'eloquente storia sul proprio profilo, taggando proprio De Rossi: "L'amore non ti salverà. Ma ti terrà per mano mentre ti salvi. E in un mondo che a volte sembra vuoto di bontà, in un mondo che a volte sembra troppo pesante da sopportare, penso che questo sia tutto ciò che cerchiamo veramente. Qualcuno al nostro fianco. Qualcuno che ci giustifichi. Qualcuno che ci abbraccera' silenziosamente per venti minuti di fila mentre risolviamo tutto. Penso che sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Qualcuno che li vede. Qualcuno che rimane", è il toccante messaggio di Sarah al suo Daniele.