Roma, Lazio, Euro 2032 e Milan: le ultimissime

Dybala chiede gli arretrati alla Juventus. Provedel: "La svolta è arrivata tempo fa". Abodi: "Possiamo organizzare Eurp 2032". Il Milan abbandonerà San Siro

ROMA - Sembrava dovesse rimanere a Torino per scrivere ancora pagine importanti con la Juventus e invece, alla fine, Dybala ha virato sulla Roma e la sua maglia è diventata giallorossa. Nella Capitale ha trovato un'accoglienza da divo, ma l'addio ai bianconeri è stato amaro e non ancora del tutto smaltito soprattutto per due motivi: in ballo ci sono ancora gli stipendi arretrati durante il periodo del Covid che la Juve deve all'argentino (circa 3 milioni di euro, quelli della ormai famosa "manovra stipendi") e il riscarcimento per il mancato rinnovo di Paulo che in autunno 2021 era sostanzialmente fatto e che poi invece è saltato definitivamente ad aprile 2022. "La svolta è arrivata tempo fa". Parola di Ivan Provedel il portiere della Lazio che stamani ha partecipato all'iniziativa del club biancoceleste "La Lazio nelle scuole" presso l'istituto Nicolai. "La candidatura per Euro 2032 ha caratteristiche che sono quasi tagliate su misura per il nostro paese. Per la prima volta la doppia assegnazione ci consente di sapere nove anni prima chi ospiterà gli europei, ci auguriamo noi, e superare la tempistica e la burocrazia che solitamente non permette di sviluppare progetti infrastrutturali". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del V Rapporto 2022 "Il divario generazionale. La generazione Z e la permacrisi" a cura della Fondazione Bruno Visentini e Luiss. "Il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. Quello che ho chiesto è che innanzitutto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale sull'ipotesi dello stadio vicino a San Siro, se non intendono procedere me lo devono formalmente confermare". Così il sindaco Giuseppe Sala dopo l'incontro a Palazzo Marino con la proprietà del Milan. Sull'area di La Maura "ho ribadito che prendo atto del loro interesse, quello che serve è un progetto - ha aggiunto - loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento". Ascolta le news della mattina