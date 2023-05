Tacopina furioso, attacco ai giocatori della Spal: "Siete senza anima”

FERRARA - L’ennesima sconfitta in campionato ha portato a un verdetto insindacabile: la Spal retrocede in Serie C. Il ko incassato contro il Parma ha certificato aritmeticamente il fallimento della stagione agonistica della squadra biancazzurra. Il cambio della guida tecnica - prima con Daniele De Rossi, poi con Massimo Oddo - non ha portato i risultati sperati . Il presidente della Spal, al termine della partita contro gli emiliani si è sfogato in sala stampa puntando l’indice contro i suoi giocatori.

Le parole di Tacopina

“Sono molto deluso da ciò che è successo - ha dichiarato il presidente - questa è una squadra senza cuore, con un gruppo di giocatori senza anima: non ci tengono, non si sforzano, non hanno gratitudine. Sono sotto shock: non capisco come una squadra abbia potuto giocare in questo modo. In questa stagione abbiamo preso tre allenatori per trovare una soluzione, ma nemmeno Pep Guardiola l’avrebbe avuta”.