Spal, De Rossi ha risolto il contratto: ufficiale

Risoluzione De Rossi, il comunicato della Spal

La Spal ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con De Rossi e il suo staff tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social: "SPAL comunica di aver raggiunto un accordo con Daniele De Rossi, Guillermo Giacomazzi, Emanuele Mancini, Marcos Alvarez e Simone Contran per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. La Società biancazzurra ringrazia Daniele, Guillermo, Emanuele, Marcos e Simone per l'accordo raggiunto ed augura a tutti loro le migliori fortune professionali per il futuro".