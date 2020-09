Spezia, Italiano: "Vogliamo essere pronti al debutto"

LA SPEZIA - "Sappiamo che saranno tutte gare difficili, soprattutto per noi che siamo una neopromossa. Abbiamo poco tempo per preparare l'inizio del campionato. Sarà però bello ed emozionante. Vogliamo arrivare alla prima gara già concentrati e pronti". Così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia neo promosso in serie A sul calendario che vede le Aquile debuttare a Udine, poi Sassuolo e Milan a San Siro. "Noi cercheremo sempre di giocare bene al calcio, contro ogni avversario". E sulle gare con Genoa e Sampdoria: "Saranno sfide affascinanti. La Liguria ha tre squadre in serie A come la Lombardia e proveremo a fare qualche regalo ai nostri tifosi, che sappiamo ci tengono particolarmente". La chiusura in casa contro la Roma? "Prima di pensare all'ultima di campionato cerchiamo di concentrarci su questo inizio". Infine si parla anche del fatto che lo Spezia dovrà giocare a Cesena le prime tre gare casalinghe: "Non sarà semplice stare così lontani dal Picco che anche senza pubblico, lo avvertiamo come la nostra casa che ci offre uno stimolo in più. Dobbiamo adattarci il prima possibile a questa nuova situazione".

