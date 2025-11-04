Roberto Donadoni torna in panchina a cinque anni dall'ultima volta: l'ex tecnico di Parma e Bologna tra le altre è infatti il nuovo allenatore dello Spezia in Serie B dopo l'esonero di Luca D'Angelo . La squadra si trova attualmente al penultimo posto della classifica con sette punti raccolti in undici giornate.

Donadoni torna ad allenare: è il nuovo tecnico dello Spezia

Di seguito il comunicato con l'annuncio: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2026. [...] Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti, mister Donadoni sarà affiancato dal Vice Matteo Cioffi, dai Preparatori Atletici Giovanni Saracini ed Alessandro Buccolini e dal Match Analyst Martino Sofia. Benvenuto Mister!".