BOLZANO - Molto attivo il Sudtirol in questa settimana. La squadra altoatesina ha infatti rinnovato il contratto al portiere Giacomo Poluzzi per altre due stagioni, ma non si ferma qui Il ds Bravo, infatti è al lavoro per consegnare al neotecnico Lamberto Zauli un attaccante. Il nome che è in testa alle preferenze è quello di Karlo Butic, attaccante 23enne che ha militato nel Pordenone nell'ultima stagione.