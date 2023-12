Ufficiale al Sudtirol: esonerato Bisoli, panchina a Valente

BOLZANO - Dopo una serie di dolorose sconfitte, l'Fc Südtirol esonera Pierpaolo Bisoli , tecnico festeggiato l'anno scorso per la prima e clamorosa stagione in serie B, e comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Federico Valente , che nella scorsa estate aveva assunto l'incarico di allenatore della formazione Primavera 2 biancorossa, cogliendo fin qui ottimi risultati nella veste di matricola. La società ringrazia mister Bisoli "per la passione e la dedizione al lavoro, oltre che per i risultati conseguiti alla guida della squadra biancorossa nella stagione 2022-2023 e augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Chi è il nuovo allenatore del Sudtirol?

Il nuovo tecnico è nato il 20 luglio 1975 a Solothurn, in Svizzera, ma è cittadino italiano, in virtù delle origini dei suoi genitori. Ex portiere professionista, nel corso della carriera agonistica ha militato in diverse squadre elvetiche, tra le quali l'Fc Thun e l'Fc Wohlen. Tra le esperienze più importanti da primo allenatore vanta dal 2021 e fino al termine della scorsa stagione la guida della compagine Under 19 del SC Friburgo. Con lo stesso club dal 2018 al 2021 ha guidato l'Under 17 e nella stagione precedente la squadra Under 16. A partire dal 2013 ha allenato nel settore giovanile del Fc Zurigo. Nell'estate 2017 ha vinto con la formazione U16 il campionato nazionale. Vanta inoltre esperienze da match analyst, sempre con l'Fc Zurigo, in prima e seconda divisione svizzera. Ha lavorato con gli allenatori Urs Meier, Massimo Rizzo, Uli Forte e Sami Hyypiä. Nel 2012 ha conseguito il patentino Uefa A, mentre ora sta svolgendo il percorso per acquisire il titolo Uefa Pro. Vanta, tra gli altri percorsi formativi: Uefa A Youth Diplom (2016) e BTA Swiss Olympic (2017).