Alex Schwazer entra nel mondo del calcio: sarà consulente del Sudtirol

Alex Schwazer entra nel mondo del calcio . Il marciatore olimpionico , ritiratosi dall'attività agonistica per intraprendere la carriera da allenatore, sarà il nuovo consulente del Sudtirol . Il club di Serie B potrà contare su un grande esperto della preparazione atletica per la prossima stagione a partire già da questi primi giorni di ritiro. A confermare il suo arrivo è stato il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo : "Da anni veniamo in ritiro vicino a Vipiteno dove Alex è nato e vive", afferma ai microfoni del Tgr Alto Adige. "Lo abbiamo conosciuto e abbiamo iniziato a parlare seriamente d’una collaborazione lo scorso inverno. Alla fine abbiamo iniziato a fare sul serio. Di lui ci ha stupito l’umiltà e la passione con cui si è sempre mostrato, ma soprattutto la competenza nell’analisi dei dati e nelle scelte da fare a seconda di ciò che i numeri indicavano".

Schwazer al Sudtirol: le parole del ds Bravo

Bravo prosegue: "È chiaramente un esperto nella materia e ci ha coinvolto subito nelle sue disamine. Siamo convinti della scelta, oltretutto Alex è stato un eroe per questa terra, dunque in base alla valutazione che faremo nel tempo diciamo che si potrebbe pensare a un ingresso in pianta stabile nello staff. Ma questo dipende anche da lui, perché le attività professionali legate alla sua competenza non gli mancano".