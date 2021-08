TERNI - La Ternana, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del difensore Paolo Frascatore al Pescara. Ecco la nota: "La Ternana Calcio comunica di aver ceduto alla Delfino Pescara 1936 le prestazioni sportive del calciatore Paolo Frascatore. Il difensore romano classe ’92 si trasferisce in Abruzzo a titolo definitivo. La Società ringrazia Paolo per l’impegno profuso in maglia rossoverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali".