Ternana, Bandecchi shock: "Sputo ai tifosi? Non mi pento"

Continua a far discutere quanto successo tra Stefano Bandecchi e i tifosi della Ternana . Lo scorso 25 febbraio, dopo la sconfitta contro il Cittadella , c'è stato un forte scontro tra il presidente e la tifoseria, con Bandecchi che ha indirizzato anche uno sputo verso gli spalti. Ne è seguito uno sfogo mediatico, in cui il presidente ha attaccato il comportamento dei sostenitori rossoverdi. Bandecchi è tornato a parlare di quanto accaduto ai microfoni di Deejay Football Club, trasmissione condotta da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Apertura shock da parte del presidente della Ternana: "Dello sputo non sono assolutamente pentito ".

Bandecchi: "Non ho fatto nulla per meritarmi questo"

"Vengo da un mese e mezzo allucinante, un periodo tremendo - spiega Stefano Bandecchi -. È la terza volta che i miei tifosi mi sputano, io non ho fatto nulla per meritarmi questo. Da bambino mi sputavano, quando non avevo niente. Adesso basta con gli sputi, io li odio, però se la gente mi sputa io rispondo. Se con quei tifosi, parola molto generica, fossimo stati vicini, credo che sarebbe andata peggio. Di me si guardano solo le cose negative, senza domandarsi come mai io pago duemila stipendi al mese. In un mese sono diventato un criminale, un evasore fiscale, un esaltato, un malato di mente… Sinceramente mi vien da ridere, perché credo che tutto questo sia solo pochezza". Prima di concludere il presidente della Ternana ha comunque voluto chiedere scusa per il suo gesto: "Io mi scuso con tutte quelle mamme, con tutte quei padri, con tutti i bambini, con tutti gli italiani per bene che hanno dovuto assistere a una scena che sinceramente vorrei che i miei figli non vedessero mai. Quel gesto è stato inguardabile. Di questo sono mortificato e chiedo scusa".