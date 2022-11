Venezia, Cheryshev ko: lesione del bicipite femorale. I tempi di recupero

VENEZIA - Dopo sei partite in cui ha racimoltato solo un punto, il Venezia è tornato alla vittoria battendo 1-0 il Palermo al Barbera grazie al gol di Pohjanpalo. Tre punti che coincidono con la prima vittoria di Vanoli sulla panchina dei lagunari. Il Venezia deve però fare i conti anche con lo stop di Denis Cheryshev. L'attaccante russo classe '90' è uscito 27' del secondo tempo per infortunio, sostituito dal centrocampista americano Busio. Questo il report medico pubblicato sul sito ufficiale del club arancioneroverde: "Il Venezia FC comunica che, alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita Palermo-Venezia, match valido per la Giornata 14 del campionato di Serie B 2022/23, Denis Cheryshev ha riportato una lesione muscolare del bicipite femorale destro. L'attaccante classe 1990, che tra due settimane sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, ha già iniziato il suo percorso riabilitativo".