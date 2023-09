Puliscono lo spogliatoio e lasciano una sorpresa: il bel gesto in Serie C

LATINA - Sconfitti in campo, ma vittoriosi... dentro e fuori lo spogliotaio. È il "risultato" raggiunto dal Potenza che, dopo la sconfitta 2-1 in casa del Latina nell'ultimo turno di Serie C dello scorso 11 settembre (girone C), ha emozionato gli avversari grazie ad un bellissimo gesto fair play da parte di tutta la squadra rossoblù. Calciatori e staff del Potenza, infatti, hanno fatto trovare il loro spogliatoio allo stadio "Francioni" pulito alla perfezione, lasciando anche un omaggio al Latina.

Il messaggio del Potenza

"È la nostra missione dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito - si legge nel biglietto lasciato dal Potenza -. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente". Il Potenza ha anche omaggiato il Latina di una pianta "certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto".

La risposta del Latina

E la risposta del Latina, che ha pubblicizzato il bellissimo gesto del Potenza sui social, non si è fatta attendere: "La società Latina Calcio 1932 ringrazia dal profondo del proprio cuore la società Potenza Calcio per l’eccellente comportamento nelle strutture del Francioni e per il bellissimo omaggio che abbiamo trovato negli spogliatoi al termine dell’incontro di ieri sera. Un gesto che accresce il Fair Play necessario allo sport che amiamo e pratichiamo. Grazie, Potenza Calcio".