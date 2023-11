Avellino, lutto in casa Perinetti, il direttore piange sua figlia Emanuela

Un gravissimo lutto ha colpito Giorgio Perinetti, responsabile dell’area tecnica dell’Avellino, e tutto il club biancoverde. La figlia Emanuela è prematuramente scomparsa, a soli 34 anni, a causa di una terribile malattia. La notizia è arrivata in concomitanza con il triplice fischio di Avellino-Juve Stabia. Perinetti era volato a Milano, per assistere la figlia, ricoverata in ospedale da qualche settimana per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Solo 5 anni fa, nel 2018, il dirigente aveva perso la moglie Daniela.