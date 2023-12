ROMA - La festa dell'Immacolata coinciderà con il primo Serie C Day di questa stagione, con un totale di nove partite (otto del girone A e una del girone C) valide per la 17/a giornata. Saranno tutte visibili in diretta su Sky Sport e Now o da seguire anche in contemporanea con una doppia Diretta gol, per il blocco delle 14 e delle 17. La prossima giornata di campionato prevede incontri tutti i giorni fino a lunedì 11 dicembre.