Tantissime emozioni nel match di Serie C tra Benevento e Turris, terminato 3-2 per i padroni di casa. Tra gli episodi della gara c'è il gol pazzesco al 73' di De Felice, che aveva riportato gli ospiti in partita segnando da centrocampo, da oltre 40 metri. A sorprendere i giocatori in festa, però, la decisione dell'arbitro che non ha visto il gol.