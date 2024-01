Episodio shock in Serie C, dopo l'allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha tirato uno schiaffo ad un suo giocatore. Il fatto è successo dopo la gara contro il Monterosi Tuscia, fanalino di coda del Girone C che a sorpresa è riuscito a pareggiare al 95' contro la capolista a Castellammare di Stabia. Arrabbiatissimo per il risultato finale, Pagliuca si è reso protagonista di questo gesto violento contro uno dei suoi giocatori.