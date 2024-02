Pescara, panchina a Bucaro: il vice 'promosso' dopo lo stop di Zeman

Lungo stop per Zeman, il Pescara 'promuove' Bucaro

I dirigenti del club abruzzese hanno infatti deciso di andare avanti all'insegna della continuità affidando la panchina a Giovanni Bucaro, ora responsabile tecnico della squadra biancazzurra che milita nel girone B della Serie C. Una grande opportunità per il 53enne allenatore palermitano che era arrivato la scorsa stagione, per lavorare al fianco di Zeman. Il direttore sportivo Daniele Delli Carri, che già al 91' del match di Pesaro aveva detto a chiare note di non voler stravolgere lo staff tecnico, comunicherà la scelta alla squadra nel pomeriggio prima della seduta di allenamento. Sabato prossimo (24 febbraio) Bucaro (ex calciatore di Zeman nel Foggia) debutterà da responsabile della prima squadra nel match casalingo con la Lucchese che si disputerà allo stadio Adriatico (ore 16.15).