Vergogna a Pescara: manichini con la faccia di Sebastiani e il ds Delli Carri

Non è un bel momento per il Pescara . Questa mattina contestazione tutt'altro che pacifica con due sagome con tuta bianca apparse davanti all'ingresso della Curva Nord dello stadio Adriatico. La prima con il volto del presidente Daniele Sebastiani , il secondo manichino con quello del direttore sportivo, Daniele Delli Carri.

Pescara incredula: la reazione della città

Incredulità mista a stupore in città per un gesto orrendo e vergognoso che va oltre ogni civile esigenza di protestare per il momento che sta vivendo la squadra, distante dalla vetta nel Girone B di Serie C e reduce dal necessario addio di Zeman per motivi di salute.

La Digos è già al lavoro per tutti gli accertamenti del caso. Già nei giorni scorsi c'erano stati diversi episodi di contestazione: cori allo stadio, offese sui muri offensive, atti vandalici. Il gesto di questa mattina è da condannare e sono già in atto le ricerche dei responsabili.