Pescara sotto shock, arrestato Sasanelli: il comunicato del club

Ore concitate in casa Pescara. Dopo i manichini esposti allo stadio con il volto del presidente Sebastiani, il club abruzzese deve far fronte a una nuova problematica. Nelle scorse ore è stato tratto in arresto il calciatore Luca Sasanelli, con le forze dell'ordine che si sono presentate nel corso del ritiro della squadra, alla vigilia del match con la Recanatese. Il reato sarebbe quello di violenza domestica, con l'attaccante che al momento è ai domiciliari.