Scontri Casertana-Foggia del 4 dicembre: emessi 14 Daspo per un totale di 56 anni

Pensavano di averla fatta franca, convinti che fosse impossibile identificarli: felpe nere, cappucci in testa, volti travisati. Attraverso un paziente lavoro, gli investigatori della Digos della Questura di Caserta, in collaborazione coi colleghi di Foggia, sono però riusciti ad identificarli, rintracciarli e denunciarli. Sono trascorsi tre mesi dall’incontro di calcio Casertana-Foggia durante il quale le opposte tifoserie diedero vita a gravissimi comportamenti, con lancio di fumogeni e petardi, introdotti illegalmente nell’impianto sportivo, disfacendo poi parte del calcestruzzo degli spalti e i rivestimenti dei bagni per lanciarli da un settore all’altro nello stadio “Pinto”, fino ad abbattere un cancello di recinzione per invadere il rettangolo di gioco nel tentativo di penetrare nel settore riservato agli ospiti, durante l’intervallo della gara. Azione impedita dall’intervento delle forze di polizia che sedarono gli incidenti mentre la gara rimase sospesa per 40’ e conclusa con il risultato di 2-1 per la Casertana.