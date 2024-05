Crotone, i tifosi fanno togliere la maglia ai giocatori: indaga la Procura Figc

Cosimo Taiuti, giudice sportivo della Lega Pro, ha invitato la Procura Federale a fare chiarezza su quanto avvenuto dopo Picerno-Crotone, gara valida per i playoff di Serie C in cui i giocatori del club calabrese si sono tolti la maglia fine gara su richiesta dei propri tifosi in quanto "non degni di indossarle".