Incidenti dopo Casertana-Catania, tifosi denunciati e 12 anni di “daspo”

Due tifosi catanesi identificati e denunciati per essersi resi protagonisti di un’aggressione ad alcuni automobilisti in transito nei pressi dell’imbocco della “variante Anas” alla periferia di Caserta. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Caserta hanno consentito di individuare le persone che il 1° ottobre 2023, dopo la gara Casertana-Catania, diedero vita ad incidenti e danneggiamenti ai danni di automobilisti. In particolare, sostenitori del Catania, sul percorso per raggiungere l’autostrada, fermarono al centro della carreggiata i minivan su cui viaggiavano, bloccando il flusso veicolare. Scesi dai veicoli, iniziarono a colpire, con mazze e bastoni, le autovetture degli automobilisti in transito. L’arrivo delle Forze di Polizia in servizio allo stadio impedì il degenerare della situazione.