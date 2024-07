Il Latina fa le cose in grande: la nuova maglia è ispirata l'Odissea

Il Latina si presenterà alla prossima stagione di Serie C con uno stile completamente stravolto. Il club ha infatti deciso di abbandonare la classica divisa nerazzurra a strisce verticali per proporre un kit mai visto prima dichiaratamente ispirato all'Odissea. Il club pontino ha infatti presentato la divisa con un set fotografico pubblicato sul suo profilo Instagram (@latinacalcio1932official) che ha per protagonisti Ulisse e la Maga Circe, fonti di ispirazione anche delle due divise. La scelta è stata quella di omaggiare le origini latine e il promontorio del Circeo, riprendendo il decimo libro dell'Odissea in cui Omero narra dell'incontro tra l'eroe di Itaca e la figlia della ninfa Perseide.