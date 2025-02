Milan Futuro, ufficiale l'esonero di Bonera: resta Tassotti

Daniele Bonera non è più l'allenatore del Milan Futuro . L'ex difensore rossonero paga a caro prezzo la sconfitta incassata contro il Pescara di Silvio Baldini , la terza consecutiva in questo mese di febbraio. Il classe '81 lascia la formazione U23 al terzultimo posto in classifica nel girone B, con soli 22 punti all'attivo dopo le prime 28 giornate del campionato di Serie C. Resta, invece, Mauro Tassotti all'interno dello staff tecnico della squadra B.

Milan Futuro, ufficiale l'esonero di Bonera

4 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. Questo il ruolino di marcia del Milan Futuro di Daniele Bonera, che non è riuscito ad invertire la rotta in questo girone di ritorno. Questa la nota ufficiale con cui i rossoneri hanno annunciato l'esonero dell'ex difensore: "AC Milan - si legge - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera. A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile. Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista. AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all’interno del Club e dello staff di Milan Futuro".