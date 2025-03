Pattarello e Caturano, oro di Arezzo e Potenza: i bomber di Serie C segnano a raffica

Uomini decisivi, determinanti. Uomini che in campo fanno sempre la differenza. Ancor di più quando sono gli unici a segnare in gara griffando, con i loro gol, vittorie pesantissime tra primato, playoff e lotta per la salvezza. Difensori, centrocampisti, attaccanti: in molti hanno fatto segnato il cammino finora percorso nei tre gironi del campionato di Serie C più avvincente e combattuto che mai. Da 3 punti la tripletta di Rolfini nel Vicenza contro il Trento così come le doppiette di Stuckler della Giana e Comi della Pro Vercelli per i successi delle rispettive squadre con Pro Patria e Lumezzane : il centravanti dei biancazzurri lombardi e la punta della formazione piemontese hanno inoltre realizzato i gol vittoria contro Lecco e Novara. Doppiette determinanti per il risultato finale anche quelle siglate da Mustacchio dell'AlbinoLeffe con l'Alcione Milano, Tonoli della Pergolettese contro la Virtus Verona, Della Latta del Vicenza nel derby d'andata con l'Arzignano e Bortolussi del Padova contro l'AlbinoLeffe.

Serie C, Pattarello fa volare l’Arezzo

Nell'Arezzo 6 centri di Pattarello con 9 punti: dal gol contro il Legnago al rigore trasformato col Campobasso passando per il poker di reti contro la Pianese. Tre gol per Parigi del Rimini, uno con l'Ascoli, 2 col Campobasso, e Ogunseye dell'Arezzo, uno col Pontedera, 2 con la Torres. Doppiette da risultato pieno per Seghetti del Perugia contro il Campobasso, Silipo dell'Ascoli con la Torres, Italeng del Pontedera e Fischnaller della Torres entrambi contro il Perugia. Due reti con altrettante vittorie per Varone dell'Ascoli contro Pianese e Legnago, Rosaia del Gubbio contro Legnago e Perugia, Fossati del Gubbio contro Rimini e Carpi dove l'attaccante, di proprietà del Genoa, attualmente milita dopo il prestito a febbraio dalla società eugubina, Chakir del Pineto contro Pianese e Ternana, Cicerelli della Ternana contro Sestri Levante e Legnago, Ianesi nel Pontedera contro Gubbio e Sestri Levante prima del passaggio, un mese e mezzo fa, dal club toscano al Milan Futuro.

Caturano decisivo con la maglia del Potenza

Fra i 17 gol di Caturano ce ne sono 5 con 9 punti per il Potenza: la rete del successo col Cerignola più le due doppiette delle vittorie rossoblù con Giugliano e Catania. Quattro centri per Lescano, capocannoniere della categoria con 21 gol, e Guerra, 9 reti in tutto: l’attaccante dell’Avellino arriva dalla recente doppietta contro la Juventus Next Gen che si aggiunge alle reti segnate nel Trapani contro Cavese e Casertana mentre il centravanti della Juventus Next Gen ha siglato i gol dei successi bianconeri contro metelliani e rossoblù campani nonchè le 2 reti della vittoria juventina a gennaio contro i granata siciliani. Doppiette vincenti per Lanini del Benevento contro il Trapani, Tumminello del Crotone contro il Messina, Emmausso e Millico del Foggia contro Team Altamura e Turris, Crecco del Latina contro il Sorrento ed Energe del Picerno contro il Team Altamura.