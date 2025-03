Serie C, l’analisi: Ternana e Torres da rimonta

Specialiste in rimonte. Squadre che non mollano mai, credendoci sempre, fino in fondo e senza scomporsi quando devono inseguire il risultato: spesso hanno saputo recuperarlo o addirittura ribaltarlo meritando applausi nel campionato di Serie C.

Trento sul podio più alto

Sul podio più alto c'è il Trento di Luca Tabbiani che ha rimontato 9 volte conquistando 11 punti: da 0-1 a 1-1 contro Lecco, Triestina, Virtus Verona, Renate e Atalanta Under 23 nella gara di andata disputata fra le mura del comunale di Caravaggio, da 1-2 a 2-2 nella sfida di ritorno con la formazione bergamasca al Briamasco e contro il Lumezzane, da 0-2 a 2-2 con la Clodiense, da 0-1 a 3-2 contro la Feralpisalò. A quota 8, con 12 punti, c'è la Pro Patria mentre ne ha totalizzati 14 l'Atalanta Under 23 nelle 6 rimonte concluse infilando 4 vittorie e 2 pareggi: da 0-1 a 5-1 contro la Pergolettese, da 0-1 a 2-1 con Virtus Verona, Pro Patria e Clodiense, da 0-2 a 2-2 e da 0-1 a 1-1 nei derby contro l'AlbinoLeffe.

Ternana e Torres da rimonta

Con 6 rimonte ciascuna in vetta Entella, Legnago, Sestri Levante, Ternana e Torres: 14 punti per gli umbri di Ignazio Abate e i sardi di Alfonso Greco ricordando nel cammino rossoverde l'1-1 con Entella e Torres all'andata, le vittorie per 4-1 e 2-1 contro Spal e Vis Pesaro, i successi per 3-1 con l'Arezzo e, domenica scorsa, nel ritorno contro la squadra sassarese che, a sua volta, lungo il percorso stagionale, ha capovolto il risultato contro Pontedera e Legnago per 3-2, con la Vis Pesaro, 3-1, e il Campobasso, 2-1, oltre ai pari con Pescara e Pineto rispettivamente per 2-2 e 1-1. Dieci punti, invece, per Entella e Legnago, gli stessi di Pescara e Pontedera in 4 rimonte, 8 quelli del Sestri Levante: per la capolista ligure di Fabio Gallo 2 successi contro Rimini, 2-1, e Pineto, 4-1, nonchè 4 pari, tutti con identico punteggio, 1-1, contro Carpi, Pianese, Vis Pesaro e Arezzo.

Record di punti per il Benevento

Al comando della classifica Benevento, Monopoli, Picerno, Potenza e Team Altamura che hanno annullato lo svantaggio in 7 occasioni. Record di punti per la formazione sannita, 17, in virtù di 5 vittorie e 2 pareggi: da 0-1 a 2-1 contro Cavese, Turris e Trapani, da 0-1 a 4-1 con la Juventus Next Gen, da 1-2 a 3-2 contro il Catania, da 1-2 a 2-2 con l'Avellino, da 0-1 a 1-1 col Sorrento. Quindici punti per il Potenza con 4 successi e 3 pari: da 0-1 a 3-2 contro la Juventus Next Gen, da 1-3 a 3-3 col Crotone, da 0-1 a 2-1 con Giugliano all'andata e Messina al ritorno, da 2-3 a 4-3 con il Foggia, da 1-2 a 2-2 sia con i giallorossi siciliani all'andata che nel derby di 4 giorni fa contro il Picerno. A quota 11 Monopoli e Team Altamura: per entrambe 2 trionfi e 5 pareggi. Il Picerno con 7 pari. Sei le rimonte di Avellino e Casertana con 10 punti per i biancoverdi: la squadra irpina vanta 2 vittorie, 3-1 contro il Team Altamura, 2-1 con la Casertana, più 4 pareggi, da 1-2 a 2-2 col Catania, 1-1 contro Giugliano, Cavese e Cerignola.