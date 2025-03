Squillo del Foggia, cade il Sorrento: decisivi Tascone e Zunno

Sorrento, Musso non basta

Nella ripresa, in un’azione quasi in fotocopia, Silvestro dalla destra metteva in mezzo per Emmausso che correggeva in sforbiciata con un tiro-cross per la testa di Zunno appostato sul secondo palo per l’inzuccata del 2-0. Il Sorrento si rianimava nel finale, il direttore di gara assegnava un calcio di rigore ai campani segnalando un tocco di mano in barriera sulla punizione di Blondett: dal dischetto Musso spiazzava De Lucia. Nel finale extralarge (8’ di recupero) che richiamava il disappunto di Zauri, il Foggia era costretto a giocare in dieci (esauriti gli slot per le sostituzioni) causa un infortunio occorso a Felicioli che incespicava sul terreno. Anche il Sorrento chiudeva in inferiorità numerica, per l’espulsione di Fusco che in pieno recupero stendeva dal limite il neoentrato Kiyine. Ha dell’incredibile l’errore di Emmausso per il mancato 3-1: Touho al 98’ innescava il bomber che a porta vuota mandava sopra la traversa.