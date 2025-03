Mini-Var a chiamata in Serie C e nella A femminile: la richiesta della Figc

Il Var anche nella stagione regolare della Serie C e nella Serie A femminile? Non proprio. La Figc ha fatto richiesta alla FIFA e alla Ifab di essere inserita nella lista di sperimentazione del Fvs , Football Video Support nei campionati precedentemente citati. Una sorte di mini-Var, strumento introdotto dalla stessa FIFA per consentire all'arbitro di rivedere una determinata situazione di gioco grazie a dei replay, senza l'ausilio di altri arbitri, e anche a chiamata da parte delle due squadre.

Cosa è il Fvs e quando sarebbe utilizzato

Il Fvs è una tecnologia simile alla Var, ma con molte meno telecamere, e senza l'ausilio di altri arbitri. Una soluzione quindi molto più economica. Il suo impiego può essere richiesto dall'arbitro stesso, ma anche dalle due squadre, ma non più di due volte a partita. L'arbitro, assistito da un operatore video, utilizza un monitor a bordo campo. Ciò permette all'arbitro di correggere la propria decisione in caso di "chiaro ed evidente errore", oppure in caso di un "grave episodio non visto". Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato: "L'Italia si conferma in prima linea per l'innovazione nel mondo del calcio".