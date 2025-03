"Stringeva i genitali dell’avversario": la strana squalifica in Serie C

Episodio curioso in Serie C , dove il giudice sportivo della Lega Pro ha punito con quattro giornate di squalifica Riccardo Calcagni , centrocampista in forza al Novara , autore di un brutto gesto nel finale della sfida persa con il Caldiero Terme . Il classe '94 originario di Perugia, rialzandosi dopo un contrasto, ha stretto i genitali del diretto avversario , guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi.

Stringe i genitali all'avversario, stangata per Calcagni del Novara

Stangata per Riccardo Calcagni, espulso al minuto 96 di Caldiero Terme-Novara e squalificato per quattro turni dal giudice sportivo della Lega Pro "per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzandosi da terra stringeva i genitali dell’avversario, senza provocargli conseguenze - si legge nelle motivazioni pubblicate dal giudice sul portale ufficiale della Lega -. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la sua riprovevolezza, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere". Il centrocampista tornerà dunque a disposizione per la penultima gara di campionato contro il Trento, il prossimo 18 aprile, saltando gli impegni con Padova, Clodiense, Arzignano e Lumezzane.