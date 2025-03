Perugia, perché i playoff stavolta non sono un sogno  

Sembrava il sogno di un inguaribile ottimista, invece, l’ingresso nei playoff, con l’avvento in panchina di Vincenzo Cangelosi, si è trasformato in un obiettivo difficile certo, ma possibile. Tanto più se il Rimini, nella gara di ritorno di Coppa, supererà il Giana e metterà a disposizione un posto in più per accedere alla fase finale del torneo (sarebbe utile, in questo caso, anche l’undicesimo posto in classifica). Il confronto di questa sera contro il Pineto darà, sotto questo aspetto, una risposta nell’uno e nell’altro senso. «Proveremo - ha assicurato Cangelosi in conferenza stampa - a ottenere qualcosa che qualche settimana fa era impensabile. Dobbiamo provare ad andare nei playoff». Il Liberati, con il pareggio strappato alla Ternana nel derby, ha regalato ai grifoni ancora più serenità. E il tecnico non ha mancato di sottolineare il «grande cuore» dei suoi ragazzi e la loro «applicazione alla fase difensiva». Gli undici punti conquistati nella gestione del tecnico palermitano testimoniano il cambiamento di tenuta e di passo della difesa. Mancherà Lewis (il cui infortunio al ginocchio si è rivelato serio, ma non gravissimo come si temeva: si spera possa disputare le ultime gare della stagione regolare), ma Dell’Orco, Riccardi, Amoran, forse Angella offrono garanzie. Semmai è l’astenia dell’attacco che suscita qualche interrogativo. Montevago non segna dagli inizi di dicembre. E, dopo l’avvento di Cangelosi, ad andare a reti sono stati solo Matos e Cisco (con due gol ciascuno). Ammette il tecnico: «Servirà più coraggio in fase offensiva. Facciamo buone cose ma troppo poco per quel che vorrei. Sono qui da quaranta giorni e non è semplice organizzare qualcosa di concreto...». Domani sera per i posti a disposizione (due o tre, a seconda del modulo: 3-5-2 o 3-4-3) sgomiteranno Montevago, Matos, Cisco e forse anche Seghetti e Kanoutè. Buone nuove anche dal centrocampo dove si profila, magari a gara iniziata, l’utilizzo di Di Maggio.