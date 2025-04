Abate via dalla Ternana, lo sfogo sui social: "Ho la coscienza pulita” 

A distanza di qualche giorno dall’esonero , l’ex allenatore della Ternana Ignazio Abate ha voluto salutare la piazza con una lettera pubblicata sui canali social. Nel testo l’ex terzino ringrazia i tifosi, i giocatori, ma anche il direttore sportivo Mammarella. In chiusura dice: ”Accolgo la decisione della società con la coscienza pulita”. Come è noto, la panchina di Abate è saltata di nuovo dopo la sconfitta contro una Lucchese nel pieno del caos (4-1) e qualche incomprensione con il presidente del club umbro. Alla guida della Ternana, seconda in classifica, adesso è tornato Fabio Liverani.

Abate, la lettera d’addio alla Ternana

“Con grande dispiacere, ma anche con immensa gratitudine, voglio salutare la Ternana, la città, la sua gente ed i tifosi rossoverdi che in questi mesi ci hanno sostenuto con passione ed entusiasmo. Con il vostro calore avete reso questa esperienza indimenticabile: il vostro sostegno è stato la vera anima della squadra e continuerà ad esserlo. Grazie ai miei giocatori, i veri protagonisti di un percorso che, anche nei momenti di difficoltà, ha dimostrato il valore di un gruppo unito e determinato, rendendo ordinario quello che ordinario non era. È stato un vero onore guidarvi!! Grazie al direttore Carlo Mammarella per il grande lavoro e supporto ricevuto durante questi nove mesi, e grazie a tutte le persone che hanno lavorato quotidianamente con noi.Accolgo la decisione della società con la coscienza pulita, consapevole di aver dato tutto, di aver sempre lavorato con correttezza, professionalità e rispetto per il club e per la città. Forza Fere! Ignazio”.