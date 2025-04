Catania, tutto per il difendere il quinto posto: il piano per la promozione 

Per un giorno con la mente altrove. Ma soltanto in parte. Vuoi perché è probabile che venga organizzata un'amichevole per mantenere i motori ben oleati - si aspetta l'ufficialità, a tal proposito - vuoi perché bisognerà attendere anche buone nuove dagli altri campi per avere una ragionevole speranza nel quinto posto in graduatoria. Lo stesso che consentirebbe al Catania di disputare i playoff per la promozione in Serie B in una posizione del tabellone degli spareggi meno complicata. Certo, poi il cammino si farà durissimo col trascorrere delle giornate - con l'auspicio, in casa rossazzurra, che ne possano trascorrere ancora tante - ma il quinto posto garantisce un buon abbrivio e a quel punto sarebbe un peccato vederselo sfilare di mano in coincidenza della sosta di questa settimana (si sarebbe dovuto giocare col Taranto) e, in seconda battuta, di un risultato poco soddisfacente in casa di quel Potenza, che storicamente ha sempre rappresentato avversario ostico per la squadra dell'Elefante. Certo, un mesetto fa o poco più anche il Potenza avrebbe fatto paura al Catania, ma di recente le cose sono cambiate. Toscano è riuscito a trovare la giusta alchimia, ha portato alcuni giocatori a esprimersi al meglio e oggi il Catania sembra di poter puntare a una chiusura di stagione regolare convincente e a dei playoff esaltanti. Ciò, almeno, fino a prova contraria.