Le partite di Serie C previste per sabato 26 aprile, giorno in cui si terranno i funerali di Papa Francesco in piazza San Pietro. In programma ci sarebbe l’ultima giornata di campionato per quanto riguarda il girone C. Si apre un punto interrogativo sulle gare, così come quelle di Serie A previste per quel giorno e che rischiano di essere rinviate come accaduto a quelle di ieri (lunedì 21 aprile, giorno del decesso del Pontefice).