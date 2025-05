Il Siracusa promosso in Serie C dopo 6 anni: sconfitta 3-1 l'Igea Virtus

Scatta la festa per il Siracusa, che dopo 6 anni torna tra i professionisti, conquistando la promozione in Serie C grazie al successo per 3-1 sull'Igea Virtus, allo "Stagno d'Alcontres" di Barcellona Pozzo di Gotto. Un risultato atteso, che corona la grande stagione della squadra guidata dal tecnico Marco Turati e del club manager Walter Zenga.