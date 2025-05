Serie C, 14 punti di penalizzazione per la Lucchese: il comunicato della Figc

ROMA - Non c'è pace per la Lucchese: il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club rossonero "con 14 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, per una serie di violazioni di natura amministrativa". Lo ha reso noto la Figc con un comunicato ufficiale.