Trapani, 8 punti di penalizzazione confermati nella prossima Serie C: respinto il ricorso

La Corte Federale d'Appello ha respinto il reclamo del Trapani avverso la penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontare nella prossima stagione, nel girone C di Serie C, per violazioni di natura amministrativa. Per il club siciliano si apre la strada del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni come ultima possibilità di veder ribaltato il verdetto in sede di giustizia sportiva.