L'Arezzo vince ancora con Chierico e Pattarello

Domenica si è disputata un’amichevole tra Arezzo e Atletico Lodigiani, presso il centro sportivo del club toscano. Di fronte le due squadre di proprietà del presidente Manzo. Partita divertente, caratterizzata dalla bella prova ancora una volta dell’Arezzo, che dopo aver battuto il Napoli, il Mantova e la Primavera della Fiorentina, si è imposto anche nel derby casalingo. Il successo porta la firma di Luca Chierico e del bomber Pattarello, due giocatori su cui la società conta molto per candidarsi come la squadra che dovrebbe essere tra le favorite per la promozione in B.

