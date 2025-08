Piedi nel passato, testa nel futuro. La Salernitana svela il nuovo home kit 2025/26 firmato PUMA ed è pronta a scendere in campo assieme a Capo Plaza, tra i trapper italiani di riferimento che sulla carta d'identità e nel cuore ha un nome da portare sempre in alto, quello di Salerno.

Un tocco di bianco nella parte superiore ispirato alla lontana stagione 1983/84, ai tempi del vecchio Vestuti. La nuova maglia gara è realizzata in tessuto dryCELL traspirante PUMA per assicurare agli atleti la migliore performance. Colore granata vero, intenso, che con i calzoncini forma un blocco unico e... slim. Stessa tinta per i calzettoni, naturalmente.

Il nuovo home kit nasce dalla voglia di segnare la partnership tecnica PUMA-Salernitana con un riferimento al senso di appartenenza, alle radici che più sono forti e più aiutano a stare in piedi, a crescere forti, a saper innovare. Valori in comune con Capo Plaza, che qualche giorno fa ha già "spoilerato" la nuova felpa black PUMA esibendosi nella sua città e "digitando" il suo prefisso sulle spalle, lo 089.

Il nuovo home kit Salernitana 2025/26 sarà acquistabile presso i rivenditori autorizzati PUMA, tramite lo store online dell'U.S. Salernitana 1919 e - dalle prossime settimane - anche alla riapertura dello store ufficiale granata a Salerno, in piazza Caduti Civili di Guerra, 2. Il costo della maglia gara è di 80 euro (più 10 per la personalizzazione).