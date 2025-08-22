Serie C, lo storico esordio del Football Video Support in Perugia-Guidonia

Il debutto de l "Var a chiamata" ovvero il Football Video Support. Il primo storico episodio arriva dallo stadio Renato Curi di Perugia dove la formazione umbra ospita la neo promossa Guidonia . L'allenatore della squadra giallorossoblù Ciro Ginestra - al 22’ del primo tempo - ha chiesto all' arbitro Zuppi di Firenze di rivedere l'azione viziata, a suo dire, da un presunto fallo di mano in area di rigore da parte del calciatore degli umbri Giraudo. L'esordio del FVS, o Football Video Support potrebbe rappresentare una storica innovazione nel mondo del calcio: in questa stagione il nuovo sistema viene sperimentato nel campionato di Serie C , di cui oggi è cominciato il girone con la disputa di cinque partite, ma in futuro tale utilizzo potrebbe anche essere allargato al massimo campionato.

FVS, l’inizio di una nuova era

Con il Football Video Support gli allenatori delle due squadre hanno la possibilità di richiedere (per due volte a testa a partita) la revisione di un'azione da loro considerata dubbia o valutata in modo errato, chiamando il FVS, che sarà gestito dal quarto uomo. La segnalazione del tecnico del Guidonia Ginestra ha spinto l’arbitro a rivedere l’azione, e a concedere il calcio di rigore in favore della squadra laziale. Dagli undici metri Bernardotto si è fatto parare il tiro dal portiere del Perugia Gemello.