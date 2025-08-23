Serie C, l'esordio del Football Video Support: cosa è successo e quando è stato usato

Tempo di esperimenti per il calcio italiano. Nella serata di ieri, in Serie C ha fatto il suo esordio il Football Video Support. Una sorta di Var a chiamata, ma caratterizzato da una dinamica più simile ad un comune challenge della pallanuoto o una review nel mondo del basket. Per gli allenatori, la possibilità di richiedere per ben due volte la revisione di un'azione considerata dubbia o valutata erroneamente dal direttore di gara. Da lì, la consegna di una card al quarto ufficiale, che restituirà la stessa qualora la chiamata risultasse "vincente". In caso contrario, lo slot decade.
L'esordio del Football Video Support in Serie C: quando è stato usato
Dalla sfida tra Perugia e Guidonia Montecelio nel girone B, dove è stato assegnato un calcio di rigore dopo la chiamata degli ospiti per aver visto un fallo di mano, alla gara tra Livorno e Ternana, con il Football Video Support coinvolto da Fabio Liverani per una condotta violenta in mezzo al campo. Nessun cartellino rosso però e slot perso. Non è stata l’unica review richiesta nell'arco dei 90 minuti: una è stata negata al Livorno per un gol annullato, non potendo tornare indietro per un fallo precedentemente fischiato, mentre le Fere hanno poi chiesto ed ottenuto l’espulsione di un avversario per una condotta violenta. Nelle altre gare andate in scena venerdì sera, invece, il FVS non è stato chiamato in causa, ma ha solo causato un piccolo ritardo in occasione del fischio d'inizio di Sambenedettese-Bra, posticipato di cinque minuti.