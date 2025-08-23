Serie C, l'esordio del Football Video Support: cosa è successo e quando è stato usato

L'esordio del Football Video Support in Serie C: quando è stato usato

Dalla sfida tra Perugia e Guidonia Montecelio nel girone B, dove è stato assegnato un calcio di rigore dopo la chiamata degli ospiti per aver visto un fallo di mano, alla gara tra Livorno e Ternana, con il Football Video Support coinvolto da Fabio Liverani per una condotta violenta in mezzo al campo. Nessun cartellino rosso però e slot perso. Non è stata l’unica review richiesta nell'arco dei 90 minuti: una è stata negata al Livorno per un gol annullato, non potendo tornare indietro per un fallo precedentemente fischiato, mentre le Fere hanno poi chiesto ed ottenuto l’espulsione di un avversario per una condotta violenta. Nelle altre gare andate in scena venerdì sera, invece, il FVS non è stato chiamato in causa, ma ha solo causato un piccolo ritardo in occasione del fischio d'inizio di Sambenedettese-Bra, posticipato di cinque minuti.