Davide Riccardi interviene di testa e poi resta a terra: ha perso conoscenza, le condizioni

Davide Riccardi, dopo aver liberato in tuffo l'area di rigore del Perugia nel primo minuto di recupero del secondo tempo, ha sbattuto la testa sul terreno di gioco del "Barbetti" di Gubbio, richiamando immediatamente l'attenzione di compagni, avversari e panchine. L'arbitro ha consentito subito l'ingresso in campo dello staff medico degli ospiti, con i primi istanti caratterizzati da particolare apprensione. Il difensore del Perugia ha inizialmente perso conoscenza, per poi dare segnali di ripresa e lasciare in barella il rettangolo di gioco, sveglio e con le mani dietro la nuca. Da lì, il trasporto in ambulanza per tutti gli esami del caso. Gubbio e Perugia, invece, sono tornate a giocare dopo circa otto minuti di sospensione, con l'1-1 che ha resistito fino al triplice fischio del direttore di gara.