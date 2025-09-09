Clamorosa sentenza: il Foggia di Delio Rossi ritrova 3 punti, cosa è successo

ROMA - Premiato l’insolito coraggio del Foggia e dei suoi dirigenti. La clamorosa sentenza della Corte Federale d’Appello, emessa nella giornata di ieri, non solo restituisce al club dauno i tre punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale in primo grado per inadempienze amministrative, ma fissa anche un nuovo e importantissimo principio giurisprudenziale. Ovvero: le società che denunciano o fanno emergere tentativi di intimidazioni malavitose, o vere e proprie infiltrazioni delinquenziali in ambito sportivo - come quelle subite dal patron rossonero Nicola Canonico - possono anche non rispettare le scadenze previste dall’ordinamento federale.
Foggia, la vicenda
Lo scorso 16 aprile, il Foggia era risultato inadempiente ai controlli Covisoc per non aver provveduto, nei termini fissati dal Codice di Giustizia Sportiva, al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e degli emolumenti contrattuali dovuti ai propri tesserati e dipendenti. Tali inadempienze avevano comportato una penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione agonistica, inflitta dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 31 luglio. Già in primo grado, tuttavia, la strategia difensiva dell’avvocato Eduardo Chiacchio - coadiuvato dal professor Vincenzo Chionna dell’Università di Bari, nominato dal Tribunale di Bari in rappresentanza dell’amministrazione giudiziaria cui era stato nel frattempo sottoposto il Foggia - si era basata sul concetto della “causa di forza maggiore”, che avrebbe impedito alla dirigenza foggiana di rispettare le scadenze normative. Non accolta in primo grado, tale giustificazione è stata clamorosamente riconosciuta dai giudici d’appello della Corte Federale, riunitasi a Sezioni Unite e presieduta dall’ex presidente del Consiglio di Stato Mario Luigi Torsello.
Foggia, la relazione
In attesa delle motivazioni, è già evidente la soddisfazione di Eduardo Chiacchio, il giurista difensore del sodalizio pugliese: «Si tratta di una decisione di straordinaria importanza a livello sportivo - rimarca l’esperto legale napoletano - perché è stato recepito l’indirizzo statuito dai massimi organi di giustizia ordinaria in ambito penalistico».
Denunce ed effetti
La Direzione Nazionale Antimafia e la Procura della Repubblica di Bari, in effetti, avevano emesso provvedimenti restrittivi a carico di numerosi malavitosi che avevano cercato di far cedere il Foggia, a prezzo irrisorio, a un nuovo gruppo di loro conoscenza. Tali tentativi sono, tuttavia, naufragati grazie alla denuncia del patron Canonico, presentata dopo ripetute minacce e, soprattutto, in seguito al ritrovamento di un ordigno esplosivo collocato nell’auto del figlio dello stesso imprenditore barese, proprietario della società, successivamente sottoposta a tutela giudiziaria.
La sentenza: il Foggia ritrova 3 punti in classifica
Con la decisione sul caso Foggia, la Corte Federale d’Appello - pur tutelando l’autonomia della giustizia sportiva - ha di fatto stabilito che i comportamenti virtuosi dei dirigenti che denunciano gravi fatti criminosi possono determinare anche l’assoluzione di sodalizi inadempienti, in presenza di circostanze che eliminano la responsabilità per la violazione delle regole amministrative. Insomma, il Foggia, minacciato e pressato da ambienti criminali, ha legittimamente potuto non rispettare le prescrizioni e le tempistiche previste dall’ordinamento sportivo. E Delio Rossi ritrova 3 punti in classifica!
