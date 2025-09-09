Clamorosa sentenza: il Foggia di Delio Rossi ritrova 3 punti, cosa è successo

In attesa delle motivazioni , è già evidente la soddisfazione di Eduardo Chiacchio, il giurista difensore del sodalizio pugliese: «Si tratta di una decisione di straordinaria importanza a livello sportivo - rimarca l’esperto legale napoletano - perché è stato recepito l’indirizzo statuito dai massimi organi di giustizia ordinaria in ambito penalistico».

Denunce ed effetti

La Direzione Nazionale Antimafia e la Procura della Repubblica di Bari, in effetti, avevano emesso provvedimenti restrittivi a carico di numerosi malavitosi che avevano cercato di far cedere il Foggia, a prezzo irrisorio, a un nuovo gruppo di loro conoscenza. Tali tentativi sono, tuttavia, naufragati grazie alla denuncia del patron Canonico, presentata dopo ripetute minacce e, soprattutto, in seguito al ritrovamento di un ordigno esplosivo collocato nell’auto del figlio dello stesso imprenditore barese, proprietario della società, successivamente sottoposta a tutela giudiziaria.

La sentenza: il Foggia ritrova 3 punti in classifica

Con la decisione sul caso Foggia, la Corte Federale d’Appello - pur tutelando l’autonomia della giustizia sportiva - ha di fatto stabilito che i comportamenti virtuosi dei dirigenti che denunciano gravi fatti criminosi possono determinare anche l’assoluzione di sodalizi inadempienti, in presenza di circostanze che eliminano la responsabilità per la violazione delle regole amministrative. Insomma, il Foggia, minacciato e pressato da ambienti criminali, ha legittimamente potuto non rispettare le prescrizioni e le tempistiche previste dall’ordinamento sportivo. E Delio Rossi ritrova 3 punti in classifica!