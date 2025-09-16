Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Crotone in amministrazione giudiziaria: "Libero esercizio influenzato dalla criminalità organizzata"

Il Tribunale di Catanzaro ha disposto il provvedimento per dodici mesi nei confronti della società di Vrenna
Crotone in amministrazione giudiziaria: "Libero esercizio influenzato dalla criminalità organizzata"© LAPRESSE
3 min

Caos in casa Crotone. Il Tribunale di Catanzaro ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società pitagorica, che milita attualmente nel girone C di Serie C. Come scrive la Dda catanzarese in una nota, a margine del procedimento denominato Glicine-Acheronte, "sono emersi sufficienti indizi per ritenere che l'attività economica della FC Crotone srl, compresa quella di carattere imprenditoriale, sia stata sottoposta, nel corso dell'ultimo decennio, direttamente o quantomeno indirettamente a condizioni di intimidazione e assoggettamento ad opera di esponenti di locali cosche di 'ndrangheta, esercitando un asfissiante controllo del territorio di Crotone e delle relative attività imprenditoriali, compresa la FC Crotone srl, certamente più rilevante ed appetibile".

Bufera Crotone, l'accusa: "Libero esercizio influenzato dalla presenza della criminalità organizzata"

Il provvedimento, emesso dai giudici della Seconda sezione penale - Misure di prevenzione, fa riferimento alle evidenze investigative acquisite dal personale della Polizia e dai Carabinieri del Ros. "Il libero esercizio, da parte della società sportiva, con particolare riferimento ai settori specifici della security e della gestione degli ingressi allo stadio, - secondo l'accusa - risulta profondamente influenzato dalla presenza pervasiva della criminalità organizzata". La "conseguente condizione di assoggettamento" - si legge - ha "finito, altresì, per agevolare l'attività illecita di soggetti indiziati di appartenenza alle articolazioni 'ndranghetistiche locali coinvolte, specie in un settore come quello calcistico, generatore di importanti e non sempre tracciabili flussi monetari e portatore di visibilità sociale". La misura del Tribunale è orientata a sostenere il club della famiglia Vrenna nella rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'intervento, consentendo il recupero dell'attività economica in un'ottica di legalità. Il provvedimento è stato notificato al legale rappresentante del Crotone. Avviate, contestualmente, le procedure per la notifica di 17 provvedimenti di Daspo "fuori contesto", emessi dal Questore.

