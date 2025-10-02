Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Giulio Gallazzi è il nuovo Consigliere Federale della Lega Pro

Durante l’Assemblea odierna dei club, il presidente dell’Alcione Milano ha ottenuto la nomina. Eletti anche Mauro Giacca e Vincenzo Grella nel Consiglio Direttivo
Giulio Gallazzi è il nuovo Consigliere Federale della Lega Pro
2 min

Si è svolta questa mattina (2 ottobre) l’Assemblea dei club di Lega Pro, convocata in via ordinaria e straordinaria elettiva per eleggere due componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo e per la nomina di un nuovo Consigliere Federale in quota Lega Pro, a seguito della decadenza del precedente rappresentante. I lavori sono stati aperti dal Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, che ha presentato un bilancio dell’attuale governance, sottolineando i risultati raggiunti e tracciando i prossimi obiettivi. All’incontro hanno preso parte anche Paolo Bedin, Presidente della Lega Serie B, e Daniele Orsato, Responsabile della CAN C

Elezioni e dichiarazioni

Il Presidente dell’Alcione Milano, Giulio Gallazzi, è stato eletto nuovo Consigliere Federale. Nel Consiglio Direttivo entrano invece Mauro Giacca, Presidente del Trento, e Vincenzo Grella, Vicepresidente e amministratore delegato del Catania, già cooptati lo scorso 25 luglio e ora confermati dall’AssembleaGallazzi ha espresso soddisfazione per la nomina: “Sento l’importanza del mandato che mi hanno conferito i colleghi, cercherò di portare avanti un progetto di sviluppo per il futuro e di miglioramento costante delle nostre iniziative imprenditoriali.” Grella, entusiasta per la conferma, ha dichiarato: “Aver ricevuto questo attestato di fiducia mi rende orgoglioso. È una grande responsabilità e sono pronto a dare il mio contributo.” Infine, Giacca ha sottolineato il valore dell’ingresso nel Consiglio Direttivo: “È una soddisfazione per il mio club. Avremo la possibilità di condividere un grande progetto: con il Presidente Marani stiamo ottenendo risultati importanti e realizzando ciò che prima era un sogno.”

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Da non perdere

Lega A, B e Lega ProCampobasso, Carpi e Torres il premio 'Gentleman'