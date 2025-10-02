Giulio Gallazzi è il nuovo Consigliere Federale della Lega Pro

Si è svolta questa mattina (2 ottobre) l’ Assemblea dei club di Lega Pro , convocata in via ordinaria e straordinaria elettiva per eleggere due componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo e per la nomina di un nuovo Consigliere Federale in quota Lega Pro , a seguito della decadenza del precedente rappresentante. I lavori sono stati aperti dal Presidente della Lega Pro , Matteo Marani , che ha presentato un bilancio dell’attuale governance, sottolineando i risultati raggiunti e tracciando i prossimi obiettivi. All’incontro hanno preso parte anche Paolo Bedin , Presidente della Lega Serie B , e Daniele Orsato , Responsabile della CAN C .

Elezioni e dichiarazioni

Il Presidente dell’Alcione Milano, Giulio Gallazzi, è stato eletto nuovo Consigliere Federale. Nel Consiglio Direttivo entrano invece Mauro Giacca, Presidente del Trento, e Vincenzo Grella, Vicepresidente e amministratore delegato del Catania, già cooptati lo scorso 25 luglio e ora confermati dall’Assemblea. Gallazzi ha espresso soddisfazione per la nomina: “Sento l’importanza del mandato che mi hanno conferito i colleghi, cercherò di portare avanti un progetto di sviluppo per il futuro e di miglioramento costante delle nostre iniziative imprenditoriali.” Grella, entusiasta per la conferma, ha dichiarato: “Aver ricevuto questo attestato di fiducia mi rende orgoglioso. È una grande responsabilità e sono pronto a dare il mio contributo.” Infine, Giacca ha sottolineato il valore dell’ingresso nel Consiglio Direttivo: “È una soddisfazione per il mio club. Avremo la possibilità di condividere un grande progetto: con il Presidente Marani stiamo ottenendo risultati importanti e realizzando ciò che prima era un sogno.”