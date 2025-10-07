Serie C, Rimini penalizzato di un punto in classifica: il motivo

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Rimini , club impegnato nel Girone B di Serie C , una penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione in corso . La sanzione arriva a seguito di irregolarità di carattere amministrativo rilevate dalla Co.Vi.So.C., che avevano portato al deferimento della società lo scorso 8 settembre.

Serie C, Rimini penalizzato di un punto

La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore e incide immediatamente sulla posizione del club romagnolo in campionato. Nel frattempo, il procedimento relativo alla Triestina Calcio 1918, inserita nel Girone A di Serie C, è stato rinviato al prossimo 23 ottobre, quando verrà esaminato dal Tribunale Federale.