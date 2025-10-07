Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie C, Rimini penalizzato di un punto in classifica: il motivo

La società era stata deferita lo scorso settembre
Serie C, Rimini penalizzato di un punto in classifica: il motivo
1 min

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Rimini, club impegnato nel Girone B di Serie C, una penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione in corso. La sanzione arriva a seguito di irregolarità di carattere amministrativo rilevate dalla Co.Vi.So.C., che avevano portato al deferimento della società lo scorso 8 settembre.

Serie C, Rimini penalizzato di un punto

La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore e incide immediatamente sulla posizione del club romagnolo in campionato. Nel frattempo, il procedimento relativo alla Triestina Calcio 1918, inserita nel Girone A di Serie C, è stato rinviato al prossimo 23 ottobre, quando verrà esaminato dal Tribunale Federale.

